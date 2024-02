Erfurt. Mit Bensheim/Auerbach kommt am Mittwoch im Bundesliga-Topspiel ein unbequemer Gegner auf die Thüringer Handballerinnen zu. Umso wertvoller wäre ein Erfolg.

Unmittelbar vorm Tag der Arbeit müssen die THC-Handballerinnen eine Extra-Schicht einlegen. Das wegen vieler Krankheitsfälle ausgefallene Spiel beim TuS Metzingen wird am 30. April (19.30 Uhr) nachgeholt. „Wenn wir gewinnen, soll es mir recht sein“, sagte Trainer Herbert Müller zum ungewohnten Termin an einem Dienstagabend.

Der Satz gilt derweil vor allem für diesen Mittwoch. Im Hoch über den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der European League kommt auf die infolge des Ausfalls auf Bundesliga-Rang drei gerutschten Thüringerinnen mit Bensheim/Auerbach eine reizvolle wie unbequeme Aufgabe zu (19.30 Uhr, Salza-Halle).

Letzter Sieger heißt Thüringer HC

„Bensheim ist nicht unbedingt unser Lieblingsgegner“, sagt Müller vorm Treffen mit dem Zweiten. Er meint das vor allem als Anerkennung. Die HSG um Trainerin Heike Ahlgrimm hat sich zu einem Top-Team der Bundesliga entwickelt. Drei Siege in den vergangenen sieben direkten Aufeinandertreffen seit 2021 belegen das. Zuvor hieß der Sieger im Liga-Vergleich siebenmal THC – ebenfalls zuletzt im DHB-Pokal-Viertelfinale.

Ein neuerlicher Erfolg nach dem 35:33 (15:18) im November besäße für den THC ebenfalls sehr großen Wert. „Das wäre ein Riesenschritt Richtung Podium“, denkt Müller. Für den Moment übernähme sein THC wieder den zweiten Platz. Er wird dafür aber auf eine harte Probe gestellt.

Riesenjubel: Ausgelassen feierten die THC-Handballerinnen im November beim 35:33 gegen Bensheim/Auerbach den Einzug ins Final Four des DHB-Pokals. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Die Stärke der Flames, die in der European-League-Gruppenphase nach der Niederlage in Lublin (32:34) kaum noch Aussichten auf das Viertelfinale im europäischen Wettbewerb haben, liegt in seinen Augen vor allem in der Geschlossenheit des Teams um die frühere Nationalmannschaftskapitänin Kim Naidzinavicius.

Entscheidend wird für die Einheimischen sein, schnell in die Partie reinzukommen. In dem Punkt erhofft sich Müller eine Besserung. Trotz der klaren Siege gegen Chambray Touraine brauchten die Thüringerinnen Anlaufzeit, um Spielkontrolle zu bekommen. Doch bewiesen sie stets einen langen Atem.

Thüringer HC – Bensheim/Auerbach, Mittwoch, 19.30 Uhr, Salza-Halle.