Oberhof. Ein Sieg fehlt dem Rennrodel-Weltmeister in Oberhof noch. Den will er beim Weltcup am Wochenende nachholen.

Eigentlich könnte Max Langenhan schon einen Haken an die Rennrodel-Saison setzen. Seinen großen Traum, WM-Gold im Einsitzer-Rennen, hat sich der Friedrichrodaer schon vor zwei Wochen in Altenberg erfüllt. „Da bin ich auch froh drüber. Es fehlen aber noch ein paar andere Sachen“, sagt er. „So ein Sieg in Oberhof wäre ganz cool und vielleicht auch der Sieg im Gesamtweltcup.“