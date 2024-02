Erfurt. Gegen den aufstiegsambitionierten Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena kommen die Regionalliga-Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt böse unter die Räder und bekommen aufgezeigt, dass es bis zu ihrem eigenen Ziel noch ein weiter Weg ist.

In ein paar Jahren, lieber früher als später, wollen die Fußballerinnen des 1. FFV Erfurt in die zweite Liga aufsteigen. Am Mittwoch wurde ihnen aufgezeigt, wie weit und steinig dieser Weg noch ist. Im Testspiel gegen den aktuellen Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena, der dort in einem engen Rennen um die Rückkehr in die Bundesliga mitkämpft, verlor der Erfurter Regionalligist satt mit 0:12.