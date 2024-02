Nove Mesto. Der Oberhofer ist nach vier Jahren erstmals wieder bei einer WM am Start. Für das Sprintrennen am Samstag gibt er sich zuversichtlich.

Vier Jahre nach seinen letzten WM-Auftritten wird Philipp Horn am kommenden Samstag (17.05 Uhr/ARD) erstmals wieder um Medaillen kämpfen. Im 10-km-Sprintrennen von Nove Mesto gehört er zu den vier nominierten Biathleten des Deutschen Skiverbandes. „Ich freue mich riesig darauf, kann es gar nicht erwarten“, sagte der Oberhofer nach dem Training am Donnerstag.

Jahrelang im Fahrstuhl zwischen Weltcup und IBU-Cup

Nach zahlreichen Tiefs und steter Pendelei zwischen Weltcup- und IBU-Cup-Team fühlt er sich mittlerweile wieder als fester Bestandteil der Elitemannschaft. Entsprechend groß ist sein Selbstvertrauen: „Ich habe in den letzten Sprints gezeigt, dass ich mit einem perfekten Rennen ein Wörtchen vorn mitreden kann. Und weil es bei Weltmeisterschaften nur um die Medaillen geht, will ich um sie mitlaufen.“ Wohl wissend, dass alles passen muss und auch das Quäntchen Glück dazu gehört.

In diesem Winter fand der 29-Jährige zu alter Laufstärke zurück und zeigte sich auch am Schießstand zunehmend stabiler. Bei seinem Weltcup-Einstieg im Dezember in Lenzerheide stürmte er auf Anhieb auf die Plätze vier (Sprint), sieben (Verfolgung) und zwölf (Massenstart). Das brachte Horn nicht nur das WM-Ticket, sondern gab ihm auch Auftrieb für die Wettbewerbe in Oberhof und Ruhpolding. Auch von einer Erkältung, die ihn zum Verzicht auf die WM-Generalprobe in Antholz zwang, ließ er sich nicht stoppen.

Wichtige Details: Körperposition und Frequenz beim Laufen

„Ich bin wieder da, habe ein gutes Körpergefühl und wieder die nötige Power“, sagte Horn vor seinem WM-Comeback. Um trotz der sehr schwierigen Schneeverhältnisse schnell zu sein, achtete er mit Trainer Jens Filbrich im Training auf Details: eine nach vorn geneigte Körperposition und eine höhere Frequenz. In der Hoffnung, dass es die entscheidenden Sekunden bringt.

