Oberhof. Wie Rennrodlerin Merle Fräbel dank eines Ratschlags vom Papa und vom Freund vor den Rennen in Oberhof zu alter Stärke gefunden hat.

Der familiären Unterstützung kann sich Merle Fräbel beim Heim-Weltcup am Wochenende in Oberhof gewiss sein. Die Eltern und auch ihr Freund schauen vorbei, wenn die 20-jährige Suhlerin in der Eisarena an den Start geht und die Bahn herunterrast. Schon etwas „Besonderes“, freut sich der Shootingstar der Vorsaison im deutschen Team, der den Beistand sehr zu schätzen weiß, wie sie verrät.