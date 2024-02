Hachinohe. Finn Sonnekalb punktet weiter für sich und die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft. Nach dem Erfolg über 1500 Meter kann noch einiges folgen.

Ein kurzes Nicken, ein Abklatschen mit Bundestrainer Art van der Wulp und gut zehn Minuten bangen. Fünf Rennen musste Finn Sonnekalb ausharren. Dann aber durfte der Erfurter Eisschnellläufer erstmals in seiner jungen internationalen Karriere die Arme vom Siegerpodest einer Junioren-WM in die Höhe strecken.

Über 1500 Meter gewann der 16-Jährige am Freitag zum Auftakt der WM in Hachinohe (Japan) Silber. In 1:48:18 min musste er nur dem zwei Jahre älteren Norweger Didrik Eng Strand (1:48,09) den Vortritt lassen. Auf Rang drei kam der Pole Szymon Wojtakowski (1:48,84).

„Ich habe mir einiges vorgenommen.“ Damit hatte sich der 16-Jährige vom ESC Erfurt vor einem Monat auf seine Fernost-Reise verabschiedet. Seither lässt er bei den großen Höhepunkten des Winters eine Medaille nach der nächsten folgen. Nach drei Siegen bei den Jugendwinterspielen in Südkorea fühlte der Erfurter beim Weltcup-Finale mit dem Sieg im Teamsprint und Bronze über 1500 Meter schon mal vor, um an gleicher Stelle gegen teils zwei Jahre ältere Konkurrenten vollends oben anzukommen.

Im Solo zur neuen Bestzeit

Was über die 500 Meter bei Rang zehn und mit 36,55 Sekunden vier Zehntel über seiner Bestzeit blieb, lief für den Schlaks auf seiner Paradestrecke umso glatter. Im 18. Paar ließ Sonnekalb den Niederländer Freek van der Ham (15.) rasch hinter sich und legte im Nordosten Japans seine schnellste Zeit vor.

Fünf Tage zuvor war er in 1:48,57 Minuten bereits Bestzeit über die dreieinhalb Runden gelaufen und hatte sich mit Bronze und dem Gesamtweltcup-Sieg über diese Strecke belohnt. Im Solo toppte er die Leistung noch um knapp vier Zehntelsekunden.

Wojtakowski (18) konnte das Tempo wenig später nicht halten. Strand besaß größere Reserven, baute im vorletzten Rennen den anfänglichen Rückstand zum schnellen Deutschen peu à peu ab, um in der letzten Runde noch mit dem Hauch von neun Hundertsteln an ihm vorbeiziehen. Der Tscheche Metoděj Jílek, der sich fünf Tage zuvor im Weltcup noch vor Strand und Sonnekalb gesetzt hatte, verfehlte im Schlussrennen knapp das Podium.

Team-Rennen am Sonntag bergen zusätzliche Chancen

Die erste Medaille schürt die Hoffnung auf weitere Erfolge auch für den ESC, der vier Sportler der zehnköpfigen Mannschaft stellt. „Für uns liegt der Fokus besonders auf dem Mehrkampf“, sagte Heim-Trainer Harald Harnisch vor dem WM-Beginn. Sofie Adeberg (15./500 m und 20./1500 m) konnte wie Melissa Schäfer (27./500 m und 26./1500 m) noch nicht ihre besten Leistungen aufs Eis von Hachinohe bringen. Zwei Strecken stehen aus und die Team-Rennen am Sonntag.

Als Zehnter über 500 Meter ist Finn Sonnekalb Schnellster seines Jahrgangs gewesen – hinter vorwiegend älteren Sprint-Spezialisten, sodass die Zeit neben dem Silberlauf noch wertvoll für den Vierkampf sein kann. Zusammen mit Teamgefährte Tomy Nguyen, der sich erstmals für eine WM qualifiziert hatte, sowie zuletzt im Trio mit Lennart Grabe (Dresden) birgt der Team-Sprint wie die Team-Verfolgung Chancen.