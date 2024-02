Oberhof. Toni Eggert und Sascha Benecken werden beim Weltcup in Oberhof verabschiedet. Was sie über die Winterspiele 2026 sagen.

Nicht nur bei den tollen Erfolgen der Thüringer Rennrodler wurde es beim Weltcup am Wochenende emotional. Toni Eggert und Sascha Benecken wurden nach ihrem Karriereende im Sommer auf der Bahn, auf der sie vor einem Jahr noch dreimal WM-Gold gewonnen hatten, am Samstag offiziell verabschiedet. Neben warmen Worten von vielen Wegbegleitern war auch ein kurzer Film zu sehen, der die Karriere-Höhepunkte der beiden noch einmal zeigte. Toni Eggert, der mittlerweile die Schlitten der US-Amerikaner schnell macht und in den USA auch seine Fluglizenz erwerben will, war sichtlich gerührt.