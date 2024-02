Bleicherode. Der Abwehrspieler soll bei Glückauf in der Abwehr für noch mehr Stabilität sorgen.

Dass ein Aufsteiger immer wieder mal für Furore sorgen kann, ist bekannt. Was aber Glückauf Bleicherode in der Fußball-Kreisoberliga abliefert, hätten wohl auch die eigenen Verantwortlichen in der Form nicht gedacht. Die Männer von Trainer René Runde spielen eine brillante Hinrunde und können mit dem noch ausstehenden Spiel dem Ersten SV Blau-Weiß Greußen ganz dicht auf die Pelle rücken. Aktuell ist Bleicherode Vierter, kann aber im Nachholer in Bielen bis auf zwei Punkte und Platz zwei an die Salamistädter heranrücken. Bisher stehen acht Siege auf dem Konto und mit nur elf Gegentoren stellt Bleicherode die beste Abwehr der LIga. Damit dieses Vorhaben auch weiterhin gelingt, hat sich der Aufsteiger in der Winterpause verstärkt. „Mit Freude und Stolz verkünden wir, dass ein vertrautes Gesicht nach vielen Jahren wieder den Weg zu unserem Verein gefunden hat. In der Winterpause hat sich unsere erste Mannschaft nochmals durch die Rückkehr von Leon Eisfeld in der Abwehr verstärkt. Ein Name, der seit Jahrzehnten die Bleicheröder Fußballgeschichte prägt“, ist in den sozialen Medien des Vereins zu lesen.