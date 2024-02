Erfurt. Der ESC Erfurt bereitet seinen Eisschnelllauf-Junioren einen herzlichen Empfang. Das gute Abschneiden in Südkorea und Japan lässt den Schluss auf weitere Erfolge zu. Die Saison ist noch nicht vorbei.

Ein Spalier der Jüngsten, Blumenstrauß, Collage, Mütze, Schal und jede Menge warmer Worte: Der ESC hat seinen in Südkorea und Japan erfolgreichen Erfurter Eisschnelllauf-Junioren am Dienstag einen herzlichen Empfang nach deren Rückkehr bereitet. „Es fühlt sich sehr gut an als ESC“, sagte Präsident Michael Schneider angesichts des Abschneidens bei der Junioren-Weltmeisterschaft, dem Weltcup-Finale und den olympischen Jugendwinterspielen. Angeführt von Finn Sonnekalb als erfolgreichster deutscher Junior bei den Winterspielen und der WM, hob Schneider die Ergebnisse von Paula Albrecht, Sofie Adeberg, Melissa Schäfer und Tomy Nguyen hervor. In so einer Stärke bei den Saisonhöhepunkten vertreten zu sein, sei kein Automatismus, sagte er. „Das ist eine Auszeichnung für unseren Verein.“

Der erste Weg nach der langen Tour führte die Junioren in die Eishalle, direkt zu ihren Trainern Uwe Sauerteig und Harald Harnisch. Schlittschuhe sehen aber können sie gerade nicht. Die werden erstmal beiseitegelegt, kündigte Finn Sonnekalb vor der Abreise in Hachinohe am Sonntag an. Der 16-Jährige, dessen Reise zunächst mit Paula Albrecht bei den Jugendwinterspielen (YOG) begann, hatte drei Wettkampf-Höhepunkte in vier Wochen hinter sich.

Viking Race lockt zum Abschluss

Ein, zwei Tage Ruhe. Aber dann ginge es wieder weiter, denkt Harald Harnisch. Er war sich am Dienstag sicher, dass die Lust aufs Eis bald wieder kommt. Mit dem Viking Race in Heerenveen (8./9. März) lockt die inoffizielle Europameisterschaft für die Talente von 12 bis 16 Jahren. Im niederländischen Eisschnelllauf-Mekka ist der Erfurter vor einem Jahr bei vier nationalen Streckenrekorden Mehrkampf-Weltrekord gelaufen. Eine Woche zuvor ist in Erfurt das Finale im Deutschland-Cup. Ein Schaulaufen für das vielleicht kommende Gesicht des deutschen Eisschnelllaufens. Mit drei Goldenen bei den Winterspielen, Gold und Bronze beim Weltcup-Finale sowie zweimal Silber und einmal Bronze bei der Junioren-Weltmeisterschaft kennt er die Konkurrenz es schon ziemlich gut.

„Vielleicht sind noch ein paar Bestzeiten drin“, sagte Sofie Adeberg mit vorsichtigem Blick auf die finalen Rennen in zweieinhalb Wochen in Erfurt. Als Achte über 500 Meter im Gesamtwelt-Cup und Zehnte über 1000 Meter ist sie zweimal in die Top-Ten der Junioren gelaufen – und in den Teams zusammen mit Melissa Schäfer auf Platz vier und sechs.

Erkenntnisse und Erfahrungen

„Unfassbar, dass ich morgen nach Japan fliege“, sagte die 18-Jährige noch unmittelbar vor der Reise. Für Melissa Schäfer war die WM-Teilnahme sogar mehr, als sie im Herbst gedacht hatte. Durch Pfeiffersches Drüsenfieber schien die Saison zu Ende, noch ehe sie begonnen hatte. „Ich kann sportlich weiter planen“, nimmt die 18-Jährige als wertvollste Erkenntnis mit – neben den vorderen Plätzen in den Team-Rennen und Rang 13 im Mehrkampf.

Einen Seitenhieb auf die Transponder-Missgeschicke konnte sich Präsident Michael Schneider nicht verkneifen. Finn Sonnekalb fehlte er ausgerechnet im Halbfinale der Mixed-Staffel bei den Jugendwinterspielen, Kumpel Tomy Nguyen beim Weltcup über 1000 Meter. Als er am Start stand, hatte er bemerkt, dass der Transponder für die Zeitmessung nicht angelegt war. „Dann war’s zu spät“, erzählte der 17-Jährige, der sich bei der WM eine Woche später eine Erkältung einhandelte. Der goldene Weltcup-Moment zuvor im Team-Sprint bleibt – und überhaupt bei allen ESC-Läufern eine Menge an Eindrücken: von fernöstlichem Flair, kleinen Bädern, noch kleineren Badewannen und dem schönen Gefühl, wieder zu Hause zu sein.