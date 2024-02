Erfurt. Bei der Cross-EM in Brüssel konnte der Thüringer Läufer Roman Freitag bereits internationale Erfahrungen sammeln. Jetzt steht der nächste besondere Wettkampf an.

Für den Thüringer Läufer Roman Freitag vom Erfurter LAC steht die nächste internationale Erfahrung an. Anfang Dezember war der 22-Jährige bereits Teil des 26-köpfigen Aufgebots des Deutschen Leichtathletik-Verbandes bei der Cross-Europameisterschaft in Brüssel. Jetzt wird er von Samstag, 17. Februar, bis Sonntag, 18. Februar, bei der Hochschul-Weltmeisterschaft in Maskat, der Hauptstadt des Oman, an den Start gehen. Dabei wird er nicht nur gegen internationale Crosslauf-Konkurrenz, sondern auch die klimatischen Bedingungen antreten müssen.