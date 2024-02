Marco Alles berichtet aus dem tschechischen Nove Mesto.

Ole Einar Björndalen und Tiril Eckhoff haben am Nachmittag an jenem Tisch Platz genommen, an dem die drei Erstplatzierten nach den WM-Rennen den internationalen Medien Rede und Antwort stehen. Ein Reporter stellt Fragen, die bei der Norwegerin für das eine oder andere Kichern sorgen. Ihr Landsmann dagegen – das ist wohl seine Rolle in diesem Spaß-Clip – verzieht keine Miene. Erst als die Szene im Kasten war, muss auch die Biathlon-Ikone grinsen. Die beiden Stars scheinen Freude an ihrem neuen Job zu haben.

Eckhoff ist seit ihrem krankheitsbedingten Karriereende im vergangenen Jahr als Expertin beim norwegischen Fernsehen tätig – und damit Kollegin von Björndalen. Der 50-Jährige analysiert nach seinem missglückten Trainer-Abenteuer in China schon ein Jahr länger die Rennen. Mal humorvoll, mal knallhart. So prangerte er vor der WM in Nove Mesto die Leistungen seines Nachfolgers Johannes Thingnes Bö an und warf ihm eine gewisse „Stagnation beim Skifahren“ vor. Der Gescholtene antwortete mit einer Gold- und zwei Silbermedaillen in den ersten drei Wettbewerben.

Sportchef Marco Alles. © Erfurt | Marco Schmidt

Doch nicht nur die Norweger präsentieren ihren TV-Zuschauern ehemalige Stars der Szene. Bei den deutschen Sendern hatten Arnd Peiffer und Erik Lesser die erste WM-Hälfte kommentiert, ab Mittwoch übernehmen Laura Dahlmeier und Sven Fischer. Bei Eurosport gibt Michael Rösch seine Expertisen ab und stöhnte am Dienstagnachmittag nach einem Testlauf im stumpfen Schnee: „Man kostet die Strecke Kraft.“ Passend zur Faschingszeit hatte er am Wochenende zuvor einen Klamauk-Sprint gegen Lesser und Peiffer in Kostümen initiiert – und hauchdünn vor dem Oberhofer gewonnen.

Aber den Größen von einst geht es gar nicht mehr um Siegen. Sie genießen ihr internationales Klassentreffen vor und hinter der Kamera. Für die Schweden sind die in Mora lebende Uschi Disl und Björn Ferry im Einsatz. Die Schweizer setzen auf Matthias Simmen, die Österreicher auf Christoph Sumann, die Finnen auf Kaisa Mäkäräinen. Und die Franzosen? Sie schickten Sandrine Bailly und Alexis Boeuf ins Rennen um die Gunst der TV-Zuschauer. Geballte Kompetenz im Auftrag der Skijagd.

