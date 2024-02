Brotterode. Brotterode rüstet sich für das größte Skisprung-Ereignis in Thüringen. Zum Continentalcup werden am Wochenende 80 Aktive aus zwölf Nationen erwartet.

Die Präparation der Inselbergschanze in Brotterode läuft auf Hochtouren – mit Schneefräse, Raupe und in Handarbeit. Am Wochenende wird auf der 100 Jahre alten Anlage der Continentalcup im Skispringen ausgetragen. Erwartet werden etwa 80 Aktive aus zwölf Nationen.

Zu den herausragenden Startern im deutschen Team gehören Weltcup-Teilnehmer Martin Haman (Nickelhütte Aue) sowie Constantin Schmid (WSV Oberaudorf), der bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking mit dem Team Bronze holte. Bei den Frauen ist die Weltmeisterin Katharina Schmid aus Oberstdorf gemeldet. Aus Thüringen sind unter anderen Ex-Weltmeisterin Juliane Seyfarth (WSC 07 Ruhla) und Luisa Görlich (WSV 08 Lauscha) dabei.

Inselbergschanze soll umgebaut werden

An beiden Wettkampftage werden ab 9 Uhr die Trainingssprünge ausgetragen. Die Wertungsdurchgänge der Frauen starten um 10.30 Uhr (Samstag) und 13.45 Uhr (Sonntag). Die Männer springen 15 Uhr (Samstag) sowie um 10 Uhr (Sonntag).

Es sind die letzten Springen auf der alten Inselbergschanze, bevor die Anlage modernisiert wird. Die Planungen zum Umbau sind bereits angelaufen, wie die Organisatoren vom WSV Brotterode mitteilten.

