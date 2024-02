Erfurt. Sprinter Julian Wagner vom LC Top Team Thüringen hat die Hallensaison vorzeitig beendet. Sein Trainer nennt die Gründe.

Ohne Medaillenhoffnung Julian Wagner startet ein Thüringer Mini-Aufgebot am Wochenende bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten in Leipzig. Der Sprinter vom LC Top Team Erfurt verzichtet auf eine Teilnahme und will sich langfristig auf die Sommersaison mit den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) vorbereiten.