Auleben. National Auleben möchte gerne was mitnehmen aus der Landeshauptstadt. Die Vorbereitung war nicht optimal.

Für Aufsteiger National Auleben verlief die Vorbereitung auf die schwere Rückrunde in der Fußball-Landesklasse nicht gerade optimal. Das hatte sich Trainer Enrico Leifheit sicherlich anders vorgestellt und gewünscht. „Wir haben in der Vorbereitung aufgrund von witterungsbedingten Einschränkungen und gesundheitlichen Absagen einiger Spieler nicht alles umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Trotzdem haben wir durch flexibles Handeln viele intensive Trainingseinheiten abhalten können. Sicher wäre noch mehr möglich gewesen, aber die Bedingungen lassen nun mal zu dieser Jahreszeit nicht alles zu.“

Taktische Maßnahmen haben gut gegriffen

Im letzten Testspiel, beim 2:2 gegen Dingelstädt, konnte Auleben noch mal experimentieren. Leifheit wollte gerade in der Defensive deutliche Fortschritte sehen, was er taktisch vorgab. „In der ersten Halbzeit war die Leistung auch sehr gut und wir gingen durch ein gutes und schnelles Umschaltspiel 2:0 in Führung. Es war ein guter Abschlusstest vor dem wichtigen Spiel jetzt in Erfurt“, sagte Leifheit.

Sieg beim Schlusslicht ist keine Pflicht

Nun geht es am Sonntag ab 12.30 Uhr zu Union Erfurt. Ob ein Sieg beim Schlusslicht Pflicht ist, möchte Leifheit so nicht unterschreiben. „Ich denke mal in der Hinserie hat Erfurt mit ein paar Anpassungsproblemen und auch verletzungsbedingten Ausfällen Probleme gehabt, die nach eigenen Aussagen jetzt wohl behoben sind und der Kader deutlich besser aufgestellt ist. Es wird für uns eine große Aufgabe werden. Wir fahren nach Erfurt und müssen zusehen, dass wir schnell in das Spiel finden. Außerdem müssen wir versuchen, für uns in der Phase der Saison das Optimum herauszuholen. Ein Sieg wäre hervorragend, das kann man aufgrund der Tabellensituation auf keinen Fall einfordern oder voraussetzen“, erklärte Leifheit weiter.

Mannschaft freut sich, dass es endlich wieder losgeht

Trotz der nicht optimalen Vorbereitung ist die Mannschaft gewillt und heiß auf das Spiel. Es freuen sich alle, dass es wieder losgeht, schließlich war die Pause recht lang und die Rückrunde wird so manches spannendes und hart umkämpftes Spiel bereithalten. „Jeder muss für sich so viele Punkte wie möglich noch holen, weil so wie die „Gerüchte“ aus Erfurt kommen, wird es wohl in der neuen Saison noch eine weitere Mannschaft in der Landesklasse geben und dadurch die Abstiegskonstellation für alle noch ungewisser“, weiß Leifheit mit einem Augenzwinkern und will nicht weiter darauf eingehen.