Nordhausen. Die Rolandstädter empfangen am Sonntag den Dritten FC Thüringen Weida. Trainer Ingo Görke erwartet Spiel auf Augenhöhe.

Am Sonntag geht es wieder scharf. Der FSV Wacker Nordhausen empfängt in der Fußball-Thüringenliga den Dritten FC Thüringen Weida zum ersten Pflichtspiel in diesem Jahr. Und das kann gleich ein richtungsweisendes sein für die Rolandstädter. Wo geht die Reise noch hin in dieser Saison? Ist noch was möglich? Oder verschwindet Wacker im Niemandsland der Liga?