Oberhof. Warum die FIL vor dem zweiten Rennrodel-Weltcup am Wochenende in Oberhof ihr Reglement überarbeitet hat.

Wer bremst, gewinnt – dieses Kuriosum will der Weltverband FIL beim Rennrodeln künftig unterbinden. Beim Weltcup in Oberhof hatten am Sonntag im Einsitzer-Rennen der Männer zahlreiche Athleten im ersten Lauf die Füße auf dem Eis und bremsten kräftig. Weil die Bahn aufgrund der Witterungsbedingungen immer langsamer wurde, wollten die Sportler eine „schlechte“ Zeit, um im zweiten Lauf früh an den Start gehen zu können. Schließlich kommen die Besten des ersten Laufes im zweiten erst am Ende und haben aufgrund der langsameren Bedingungen dann kaum eine Chance mehr.