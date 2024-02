Dachwig. Verbandsligist Fahner Höhe greift am Samstag gegen den 1. FC Eichsfeld wieder ins Geschehen ein

Bis in die Abendstunden standen die Verantwortlichen vom FC An der Fahner Höhe mit denen des 1. FC Eichsfeld in Kontakt. Ziel der Telefonate war das Absprechen eines Termins für den Nachholer, der am Samstag ausgetragen werden muss. Da im Dachwiger Stadion aufgrund der Platzverhältnisse nicht gespielt werden kann, müssen die Fahnerschen erneut auf einen Kunstrasenplatz ausweichen. Erste Option ist der am Wustrower Weg, allerdings würde sich die Anstoßzeit von 14 Uhr nach hinten verlegen. Im Raum steht nun eine Zeit um 16 Uhr.