Nove Mesto. Für die deutsche Single-Mixed-Staffel reicht es bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto nur zum sechsten Rang.

Die Enttäuschung standen Vanessa Voigt vom WSV Rotterode und dem Wahl-Erfurter Justus Strelow ins Gesicht geschrieben. Die als Mitfavoriten angetretenen Deutschen mussten sich in der Single-Mixed-Staffel bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto mit Platz sechs begnügen. Knapp vier Wochen nach ihrem Premieren-Sieg im Weltcup in dieser Disziplin in Antholz reichte dem Duo die gewohnt gute Schießleistung mit nur vier Nachladepatronen nicht. Am Ende betrug der Rückstand auf den neuen Weltmeister aus Frankreich deutliche 1:04,6 Minuten.

Den Sieg sicherten Quentin Fillon Maillet und Lou Jeanmonnot für die Franzosen, während die Italienerin Lisa Vittozzi den Endspurt gegen Ingrid Landmark Tandrevold aus Norwegen für sich entschied. Diese weinte später bittere Tränen und musste von ihrem Staffelpartner Johannes Thingnes Bö getröstet werden. Vierter wurde Schweden vor der Schweiz.

Strelow stürzt nach dem ersten Schießen

„Von Anfang an war eine abartige Geschwindigkeit drin. Vor allem in der zweiten Runde ist es mir sehr schwer gefallen, das Tempo mitzugehen“, gestand Strelow, der nach dem ersten Schießen auch noch stürzte. Insgesamt verlor er 47 Sekunden auf der Strecke. Voigt erklärte indes: „Wir sind läuferisch früh ins Hintertreffen geraten. Da war es schwer, den Anschluss zu finden, weil die Nationen vorn auch keine Fehler gemacht haben.“ Zudem kritisierte sie: „Es war vom Fuß her wieder nicht das optimale Skimaterial. Darüber müssen wir reden.“

Sportdirektor Felix Bitterling wollte seinen Schützlingen trotz der geplatzten Medaillenhoffnungen keinen Vorwurf machen: „Ich habe selten eine Single-Mixed-Staffel gesehen, in der von Anfang an ein solcher Speed war. Das war brutal. Justus hat sich da ein bisschen schwergetan; die entstandene Lücke haben wir nicht mehr zugekriegt.“

Nach dem WM-Ruhetag am Freitag stehen am Abschlusswochenende noch vier Wettbewerbe in der Vysocina-Arena auf dem Programm: Am Samstag steigen die Staffeln (4 x 6 km/Frauen: 13.45 Uhr; 4 x 7,5 km/Männer: 16.30 Uhr); am Sonntag die Massenstarts (12,5 km/Frauen: 14.15 Uhr, 15 km/Männer: 16.30 Uhr). Dafür haben sich aus deutscher Sicht bei den Frauen neben Voigt auch Franziska Preuß, Janina Hettich-Walz und Selina Grotian qualifiziert. Bei den Männern sind es neben Strelow auch Benedikt Doll, Philipp Nawrath und Johannes Kühn.

Mehr zum Thema