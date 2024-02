Erfurt/Jena. Vier Jenaer und sein Dauerrivale starten am Wochenende bei der Hallen-DM der Männer und Frauen. Hochspringer Cedric Spieß vom Erfurter LAC hat es nicht geschafft. Nun will er sich in seiner neuen Altersklasse etablieren und nächstes Jahr einen neuen Versuch starten.

Wenn der kleine Thüringer Leichtathletik-Tross mit vier Jenaern und einem Suhler am Wochenende nach Leipzig startet, wo die Deutschen Hallenmeisterschaften der Männer und Frauen stattfinden, wird Cedric Spieß traurig zu Hause sitzen. Zu gern wäre der Hochspringer des Erfurter LAC auch dabei gewesen, doch anders als sein Suhler Dauerrivale Finn Friedrich hat er sich nicht qualifiziert. So muss er sich auf die anderen Höhepunkte des Jahres konzentrieren und nächstes Jahr einen neuen Anlauf wagen. Der 19-jährige Sondershäuser wird dem Quintett aber die Daumen drücken, denn auch er besucht das Jenaer Sportgymnasium und trainiert in der Saalestadt.