Dachwig. Die Fußball-Thüringenligisten spielen zu ungewöhnlicher Zeit auf dem Kunstrasen in Erfurt.

Bis in die Abendstunden standen die Verantwortlichen vom FC An der Fahner Höhe mit denen des 1. FC Eichsfeld in Kontakt. Ziel der Telefonate war das Absprechen eines Termins für den Nachholer, der am Samstag ausgetragen werden muss. Da im Dachwiger Stadion aufgrund der Platzverhältnisse nicht gespielt werden kann, müssen die Fahnerschen erneut auf einen Kunstrasenplatz ausweichen und fanden diesen am Wustrower Weg. Zur ungewöhnlichen Zeit (17 Uhr) findet das Duell nun statt.