Marco Alles berichtet aus dem tschechischen Nove Mesto.

Ein paar Kilometer westlich von Nove Mesto, unweit der Kreisstadt Zdar nad Sazavou, befindet sich das Affengebirge. Ein hügeliges Waldstück mit einem dichten Netz an Forststraßen, Pfaden und Steigen. Der graue Wolkenschleier hat am WM-Ruhetag der Sonne Platz gemacht. Was gibt es da Schöneres, als die Natur zu genießen?

Zwar sind etliche Wege durch den Regen der vergangenen Tage ziemlich schlammig, doch Hobbyläufer zieht es genauso nach draußen wie Wanderer. Eine kleine Gruppe gibt sich als Biathlon-Fans aus Jablonec zu erkennen, die den „Affengebirgs-Powertrail“ absolviert. Eine mehr als 20 Kilometer lange Geocaching-Runde, die 54 sogenannte Caches beinhaltet. Kleine versteckte Dosen, die es zu finden und in die es sich einzutragen gilt.

Affen sollen übrigens nicht in der Gegend anzutreffen sein. Die bergige Region verdankt ihren Namen der Unbeständigkeit und Unberechenbarkeit des Wetters. Binnen weniger Minuten kann es angeblich umschlagen. Davon bleiben wir diesmal verschont. Dafür kommen wir auf dem Rückweg an kuriosen Geschöpfen vorbei. Die Hamroň-Statue könnte einem Fantasy-Film für Kinder entsprungen sein. Auf den ersten Blick fallen die Tentakelaugen auf; und irgendwie erinnert die Gestalt an eine Kombination aus einer Schnecke und einem Frosch.

Später treffen wir noch eine freundlich dreinschauende, bärtige Figur namens Mamlas, einen Schach spielenden Troll sowie zwei grinsende Pilzköpfe. Erschaffen hat die Skulpturen der einheimische Künstler Michal Olsiak, der damit vor allem wohl Kinder zum Wandern animieren will. Keine schlechte Idee; bieten die Fabelwesen doch reichlich Abwechslung und dienen nicht zuletzt als lustige Fotomotive.

