Altenberg. Kleiner Dämpfer vor der WM. Christopher Grotheer musste auf seiner Lieblingsbahn in Altenberg mit Platz zwei zufrieden sein. So sah der Olympiasieger sein Rennen im Osterzgebirge.

Gelungene Generalprobe? „Naja“, fand Christopher Grotheer, als er sich beim Skeleton-Weltcup in Altenberg auf Platz zwei wiederfand. Eine Woche vor der WM hatte ihm den Sieg mit Zheng Yin ein Chinese weggeschnappt. Auf seiner Lieblingsbahn im Osterzgebirge fehlten dem Olympiasieger vom BRC Thüringen 0,09 Sekunden. Es war der zweite Erfolg Yins in Folge nach dem Triumph in Sigulda.

„Ich habe es am Start verloren“, sagte Grotheer, der dort pro Lauf zwei Zehntelsekunden einbüßte. „Einfache Rechnung“, so der gebürtige Wernigeröder. Nach einem ersten Durchgang mit ein paar Fehlern und Platz drei, gelang Grotheer danach ein „Sahnelauf“. Der führende Weltmeister Matt Weston hatte seine klare Führung nach etlichen Bandentreffern noch der Konkurrenz überlassen und wurde Dritter.

Grotheer verteidigt Weltcup-Gesamtführung souverän

„Ich habe eigentlich mehr am Start drauf. Doch die Beine waren hier nicht sehr schnell“, will Grotheer in Winterberg anders auftreten. Seine Weltcup-Führung hat der 31-Jährige souverän verteidigt. Nach der WM in Winterberg will er diesen Pokal beim letzten Rennen in Lake Placid sichern.

Nach WM-Aus gewinnt Hermann den Weltcup

Tina Hermann wird bei der WM fehlen. Die Tagessiegerin im Kohlgrund, die zum sechsten Mal in Folge in Altenberg triumphierte, hatte die interne Selektion für die Titeljagd verloren. Mit ihrem Start war sie immer noch nicht zufrieden. Doch die fabelhaften Fahrten reichten zum Sieg vor Lokalmatadorin Susanne Kreher.

Verletzter Schweizer Anschieber erneut operiert

Neue Nachrichten gab es aus dem Dresdner Krankenhaus zum Zustand des am Dienstag beim Viererbob-Sturz schwer verletzten Sandro Michel. Der Schweizer, dessen Beine- und Brustkorb der zurückrutschende Schlitten mit großer Geschwindigkeit traf, wurde noch einmal operiert. Seine leichter verletzte Kollegen um Pilot Michael Vogt sind inzwischen in ihre Heimat zurückgekehrt.