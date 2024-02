Erfurt. Im Kampf um einen Playoff-Platz in der Eishockey-Oberliga Nord müssen die Drachen aus Erfurt trotz einer leidenschaftlichen Vorstellung gegen Tilburg die fünfte Niederlage in Folge schlucken

Der Negativlauf der Black Dragons in der zu Ende gehenden Hauptrunde der Eishockey-Oberliga Nord setzt sich fort. Im Duell mit den Tilburg Trappers lieferten die Erfurter am Freitag einen leidenschaftlichen Kampf, kamen nach einem 0:2 zurück, mussten sich aber 2:3 (0:2, 2:0, 0:1) beugen. Dreieinhalb Minuten vor Schluss landete der Puck nach einem verdeckten Schuss von Alexei Loginov im Kasten des zuvor mehrfach stark haltenden Drachen-Keepers Konstantin Kessler. Der Branden Gracel zuerkannte Treffer bedeutete die fünfte Niederlage in Serie.

Weil Leipzig zeitgleich gegen die Hannover Indians gewann (4:1), rutschten die Thüringer auf den achten Platz zurück. Im drittletzten Spiel geht es am Sonntag nach Herford (18.30 Uhr).

Die Erfurter setzten in den beiden Schlussminuten noch einmal alles auf eine Karte, forderten den Dritten aus den Niederlanden und prüften im Alles-oder-Nichts sogar noch zweimal deren Keeper. Die punktlose Serie aber konnten sie nicht beenden. Immerhin gelangen ihnen durch Maurice Keil und Luis Müller erstmals wieder Treffer.

Viel Aufwand, kein Ertrag: Das erste Drittel spiegelte die vorangegangenen Duelle der glücklosen Erfurter. Vor 1068 Zuschauern begannen sie mit einem Offensiv-Feuerwerk, schossen in den ersten fünf Minuten schon viermal aufs Tor der Niederländer. Die aber antworteten mit Eiseskühle. Das erste Powerplay nutzte D’Artagnan Joly ebenso abgeklärt (8.), wie Reno de Hondt in doppelter Überzahl das 2:0 für den Dritten folgen ließ (10.).

Das Erfurter Team haderte mit sich und der Drachen-Anhang mit den Unparteiischen. Zehn Strafminuten standen zwei auf Tilburger Seite gegenüber. Schwerer aber legte sich die Hypothek des 0:2 auf die Schultern der Drachen. Die aber kämpften sich mit großem Willen in die wichtige Partie zurück.

Sie profitierten zunächst von Undiszipliniertheiten der Gäste. Erst musste Mikko Virtanen auf die Strafbank wegen hohen Stocks, für Ninho Hessels war die Partie wenige Augenblicke infolge der Spieldauerstrafe nach dem Stockschlag gegen Santeri Haarala vorbei (30.). Im Fünf-gegen-Drei ließ Maurice Keil seine Drachen nach 270 torlosen Minuten endlich wieder jubeln (31.). Kurz nach Ablauf der Hessels Strafe glich Luis Müller zur Freude der Fans aus (35.).

Die Partie war wieder offen. Bei Vorteilen der Gäste lieferten sich beide Teams einen verbissenen Kampf. Mit dem besseren Ende für die Mannschaft von Trainer Doug Mason, die den dritten Platz schon vorher sicher hatte. Die Erfurter brauchen fast schon drei Siege, um noch in die Playoff-Ränge zu kommen.