Marco Alles berichtet aus dem tschechischen Nove Mesto.

Bei den Staffelrennen am vorletzten Wettkampftag drückten sie natürlich ihren Nationen die Daumen. Nach wie vor gilt der Teamwettkampf mit den jeweils stärksten vier Männern und Frauen eines Landes als Königsdisziplin einer Weltmeisterschaft. Am Abend zuvor standen Magdalena Forsberg, Raphael Poiree und Lokalmatadorin Gabriela Soukalova selbst im Mittelpunkt. Im Rahmen eines Gala-Abends im VIP-Zelt der Vysocina-Arena wurden sie aufgrund der Verdienste um ihren Sport in die „Hall of Fame“ der Internationalen Biathlon-Union aufgenommen.

Sportchef Marco Alles. © Erfurt | Marco Schmidt

Vor 170 geladenen Gästen nahm das Trio, das insgesamt 103 Weltcup-Rennen, 35 WM-Medaillen und achtmal Edelmetall bei Olympischen Spielen gewonnen hatte, den Preis sichtlich gerührt entgegen. Sie gehören nun zu dem illustren Kreis der Biathlon-Legenden. Im vergangenen Jahr waren im Rahmen der Titelkämpfe in Oberhof 2023 Ole Einar Björndalen und die drei Thüringer Andrea Henkel, Kati Wilhelm und Sven Fischer als erste Mitglieder in die Ruhmeshalle berufen worden.

In Nove Mesto schwärmte IBU-Präsident Olle Dahlin von den Neuzugängen: „Alle drei haben diese Anerkennung außerordentlich verdient, da sie im Laufe ihrer erfolgreichen Karriere nicht nur unglaubliche Leistungen erbracht, sondern auch bleibende Spuren für den Biathlon in ihren Ländern hinterlassen haben.“

Kulinarisch wurden die Gala-Gäste mit traditionellen tschechischen Spezialitäten wie böhmischen Knödeln mit Wildgulasch verwöhnt. Dazu gab es Bier und Wein aus der Region. Und musikalisch heizte „Doro und Band“ aus Österreich ein, ehe später auch Multitalent Soukalova zum Mikrofon griff und ähnlich großen Applaus einheimste, wie einst bei ihren umjubelten Siegen.