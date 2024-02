Altenberg. Zufrieden war Lisa Buckwitz mit ihren Fahrten im Monobob in Altenberg am Samstag nicht. Doch dank Platz drei baute die Pilotin vom BRC Thüringen ihre Führung im Gesamtweltcup aus. So erklärte das 29 Jahre alte Kraftpaket ihre Probleme in der schwierig zu fahrenden Eisrinne.

Lisa Buckwitz bleibt im Monobob die Frau mit der Podest-Garantie. Auch in Altenberg stand die 29 Jahre alte Pilotin vom BRC Thüringen als Dritte auf dem Treppchen. Nach dem Fehlstart zum Saisonauftakt in La Plagne als Siebte, ließ Buckwitz vier Siege und nunmehr zwei dritte Plätze folgen.

Nolte überholt Meyers-Taylor noch, Buckwitz rettet eine Hundertstelsekunde

„Der Gesamtweltcup ist jetzt wohl in trockenden Tüchern. Die Top-6 werde ich in Lake Placid zum Abschluss schon schaffen“, sagte die Potsdamerin, die mit satten 113 Punkten Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Laura Nolte führt. Die Winterberger Olympiasiegerin gewann das Rennen in Altenberg, weil die nach dem ersten Lauf klar führende Elana Meyers-Taylor (USA) kurz vor dem Ziel noch einen dicken Fehler einbaute. Auch Buckwitz lag im Kampf um Platz drei nach rodeomäßigen Ausfahrten aus Kurve neun schon zurück. Doch am Ende fehlte der startstarken Rumänin Andrea Grecu tatsächlich eine Hundertstelsekunde.

„Da waren keine guten Fahrten hier in Altenberg. Auch am Start bremsten mich die Folgen einer Erkältung noch etwas aus“, sagte Buckwitz, die bei der WM in einer Woche in Winterberg wieder auf dem Podest stehen will.