Oberhof. Beim Heim-Weltcup in Oberhof muss sich der Thüringer diesmal einem Österreicher geschlagen geben.

Glücklich wirkte Max Langenhan diesmal nicht. „Ich bin einfach enttäuscht von mir selbst, weil ich das locker hätte schaffen können“, meinte der Friedrichrodaer. Wie schon in der Vorwoche musste sich der Rennrodel-Weltmeister beim Heimspiel in Oberhof mit dem zweiten Platz begnügen. „Ich mache einfach zu viele Fehler heute, starte nicht schnell genug“, sagte der Thüringer, der sich dem Österreicher Jonas Müller geschlagen geben musste. Das dennoch gute deutsche Resultat rundete Felix Loch beim zweiten Weltcup in Oberhof auf Rang drei ab.

Vor 2570 Zuschauern war Langenhan am Samstag als Zweiter des ersten Laufes als Vorletzter im zweiten Durchgang in die Bahn gegangen. Seine Zeit war aber nicht schnell genug, um Müller, der im Vorjahr an gleicher Stelle WM-Gold holte und am Samstag auch im zweiten Lauf die Bestzeit setzte, zu gefährden.

Taktisches Bremsen spielt diesmal keine Rolle

„Es ist einfach so, dass ich hier nicht das zusammenbringe, was ich auf allen anderen Bahnen locker schaffe“, haderte Langenhan, der aber weiterhin den Gesamtweltcup souverän anführt. In der Vorwoche war Langenhan bereits Zweiter in Oberhof geworden hinter dem Letten Kristers Aparjods. Das Rennen hatte für viel Wirbel gesorgt, weil nahezu alle Top-Athleten im ersten Lauf absichtlich gebremst hatten, um im zweiten Lauf möglichst früh auf einer mit der Zeit immer langsamer werdenden Bahn an den Start gehen zu können. Die Bahnbedingungen spielten diesmal aber keine Rolle, auch wenn der Weltverband FIL extra die Startreihenfolge angepasst hatte, um das taktische Bremsen zu unterbinden.

Eine Chance hat Langenhan derweil noch auf einen ersten Heimsieg in Oberhof – beim Sprintrennen am Sonntag. Was er sich vorgenommen hat: „Gewinnen!“