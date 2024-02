Gotha. Rockets verlieren Spitzenspiel, Fahner Höhe patzt, Jubiläum bei Wacker Gotha

Gotha Rockets verlieren Spitzenspiel

Die Basketballer der Gotha Rockets haben das Spitzenspiel der 2. Regionalliga Nord gegen den USC Leipzig verloren. In einer von zwei starken Abwehrreihen, aber auch mit vielen Fehlwürfen geprägten Partie unterlagen sie mit 47:56 und haben nun kaum noch Chancen auf die Meisterschaft.

Fahner Höhe nur 1:1

Fußball-Verbandsligist FC An der Fahner Höhe kam bei seinem „Heimspiel“ gegen den 1. FC Eichsfeld nicht über ein 1:1 hinaus. Das auf dem Erfurter Kunstrasen am Wustrower Weg ausgetragene Duell sah die Gäste lange Zeit in Führung, als Max Dietrich einen schlecht geklärten Kopfball vollendete (24.). Fahner Höhe schloss den Gegner ein, musste aber bis zur 85. Minute warten, bis Jan-Lucas Bärwolf nach Kopfballablage von Tobias Kupke der Ausgleich gelang (85.).

Wacker Gotha souverän

Dank einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Durchgang feierte Fußball-Landesklässler FSV Wacker Gotha einen gelungenen Wiedereinstand. Gegen den FC Barchfeld gelang ein 4:1-Erfolg. Franz Burkhardts platziertes 1:0 per Flachschuss (20.) konterte der Gast mit dem 1:1 per Kopf nach einer Ecke (45.). Nach der Pause und zwei Wechseln wurde Gotha deutlich dominanter. Franz Fiedler erzielte einen Doppelpack, wobei das 3:1 sein 400. Treffer für Wacker war (50./66.). Den Schlusspunkt setzte Patrick Scholz nach Vorlage von Fiedler (80.).