Elxleben. Im Spitzenspiel der Rollstuhlbasketball-Bundesliga unterliegen die RSB Thuringia Bulls dem ärgsten Rivalen RSV Lahn-Dill nach einem Spektakel erster Güte 64:69

Volles Haus, was auch sonst. Wenn sich die Wege der beiden Dauerrivalen um die Bundeskrone im Rollstuhlbasketball kreuzen, ist Hochspannung und ein proppenvolles Fit In in Elxleben angesagt. Vizemeister kontra Meister, Tabellenzweiter gegen Tabellenführer. Da knistert die Luft. Ziel: Der Deutsche Meister sollte nicht in die Zone am Korb kommen. „Wir wollen unser Spiel aufziehen, unsere Stärken ausspielen“, fasste im Vorfeld Bulls-Trainer André Bienek das Tagesziel zusammen.

Und es wurde von Anfang an ein Spektakel bester Güte. Zu verdanken im ersten Viertel Jordi Ruiz, der den Ton angab (13 Punkte) und mit einem Dreier sechs Sekunden vor der Sirene einen Paukenschlag zum 23:14 landete. Aber was sind schon neun Punkte Vorsprung, wenn der ärgste Kontrahent zu Gast ist. Nicht viel. Zumal die Hessen dann ihre überhaupt nicht geheime Geheimwaffe, die US-amerikanische Nattionalspielerin Rose Hollermann, 28, ab dem zweiten Viertel ins Getümmel schickten. Sie bekam jede Menge Platz, sich mit ihrer wurftechnischen Klasse auszutoben.

Amerikanerin macht den Unterschied

Ein genialer Streich der kanadischen Gästetrainerin Janet Zeltinger, der den Bullen so gar nicht ins Konzept passte. Weil man zwar die beiden gefährlichsten Werfer, Matthias Güntner und den niederländischen Neuzugang Mendel Op den Orth, aus dem Spiel nehmen konnte. Den dadurch entstehenden Freiraum nutzte aber die wurfsichere Amerikanerin. Und sie traf und traf und traf. 12 Punkte bis zur Halbzeit zierten ihre Kaderakte. Die Bullen retteten sich nur hauchdünn mit 36:34 in die Kabine. Auch weil der hochgelobte Op den Orth das „Kunststück“ fertigbrachte, eine Sekunde vor der Pausensirene drei Freiwürfe am Stück zu verballern.

Im dritten Viertel konnten sich die Hausherren anfangs absetzen. Gekrönt vom 44:36 in der 22. Minute, als Jodi Ruiz einen herrlichen Angriffszug veredelte. Aber der Erzrivale tastete sich Punkt für Punkt heran. In Minute 29 dann der Gleichstand — 46:46. Die Bulls, in ihrem Sturm und Drang, das 84:64 vom 12. November 2023 in Wetzlar vergessen zu machen, mussten sich dann im letzten Abschnitt ihrer sich häufenden Fehlerquote beugen. Auch, weil Lahn-Dill mit resoluter Defense die Gastgeber oft in die letzten Sekunden drängte, wo unter dem Zwang, zum Abschluss kommen zu müssen, die Präzision flöten ging. Am Ende jubelten die rund 50 Gästefans etwas lauter als das RSB-Publikum. Das sehr wohl anerkannte, dass ihr Team beim 64:69 alles rausgehauen hatte, aber einem in Nuancen besseren Gegner unterlegen war.

Sieben Angriffe mehr für den Meister

Während sich Trainer André Bienek schuldig an der Niederlage fühlte, „weil ich falsch gewechselt habe“, analysierte Neu-Bundestrainer Michael Engel das Spiel auf seine Weise. „Lahn-Dill hatte in der Summe etwa sieben Angriffe mehr als wir. Das ist auf diesem hohen Niveau nicht zu kompensieren“, legte der Ex-Bulls-Trainer den Finger in die Wunde. Und der Gegner habe mit Rose Hollerbach eben die entscheidende Unterschiedspielerin auf dem Parkett gehabt, die in der Endabrechnung 20 Punkte auf die Habenseite des Meisters geschaufelt hatte. Frauenpower entschied das Spiel zu wesentlichen Teilen. „Für das Pokal-Final Four im März müssen wir Lösungen finden“, so Engels Fazit.