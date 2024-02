Oberhof. Die Gesamtweltcup-Führende bricht beim Heim-Weltcup in Oberhof endlich den Bann. Merle Fräbel, Siegerin in der Vorwoche, diesmal nicht zufrieden.

Julia Taubitz, Anna Berreiter und Rennrodel-Bundestrainer Norbert Loch lagen sich in den Armen und sprangen zusammen im Kreis herum. „Geht doch in Oberhof“, sagte Loch zur Wahl-Oberhoferin Taubitz, die endlich ihren Bann in der Eisarena brechen konnte. So oft war die 27-Jährige aus Annaberg-Buchholz schon knapp am Sieg auf der Bahn in ihrer Wahlheimat vorbeigeschrammt. Zur WM im Vorjahr holte sie zweimal Silber, beim ersten Weltcup vor einer Woche war sie Dritte geworden. Doch im Einsitzer-Rennen der Frauen am Sonntag stand sie endlich ganz oben auf dem Treppchen.

„Das ist wirklich ein Sieg für mich hier auf der Bahn, der mir sehr, sehr viel bedeutet. Das hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich hier mal ganz oben stehen kann“, freute sich Taubitz, die vor ihrer Teamkollegin Berreiter aus Berchtesgaden und der Österreicherin Madeleine Egle gewann. „Fürs Herz ist das ein ganz besonderer Sieg“, findet die Gesamtweltcup-Führende, die nun endlich ein „Häkchen“ an ihre Beziehung zu Oberhof machen könne.

Merle Fräbel nach Erfolg in der Vorwoche diesmal auf Platz sechs

Merle Fräbel wird nach ihrem Rennen vom Vater Dirk getröstet. © Sascha Fromm

Nicht ganz so zufrieden war dagegen die Suhlerin Merle Fräbel, die beim Weltcup vor einer Woche an gleicher Stelle noch ihren ersten Sieg feiern konnte. Sie empfinde „sehr viel Frust“, sagte die 20-Jährige nach ihrem sechsten Platz und war mit ihrer Leistung nicht zufrieden. Sie habe schon in der Nacht sehr schlecht geschlafen. „Der erste Lauf war unrund, einfach eine Enttäuschung.“ Im Training sei es besser gelaufen. „Schade, dass ich das nicht im Wettkampf zeigen konnte.“