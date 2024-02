Oberhof. Nachdem der Weltmeister beim Heim-Weltcup in Oberhof am Vortag noch enttäuscht war, kann er nach dem Sprint wieder lachen.

Das Ständchen gab es für Freundin Susi, die ihren 22. Geburtstag am Sonntag an der Bahn beim Rennrodel-Weltcup in Oberhof feierte. Und der Friedrichrodaer Max Langenhan machte seiner Liebsten, vor allem aber sich selbst noch ein besonderes Geschenk. Schließlich besiegte der Weltmeister aus Friedrichroda endlich seinen Oberhof-Fluch und stand nach dem Sprintrennen ganz oben auf dem Treppchen. „Heute war einfach mal das Quäntchen Glück auf meiner Seite, das freut mich natürlich“, meinte der 24-Jährige, der sich vor den Österreichern Jonas Müller und Wolfgang Kindl den Erfolg sicherte.

Der Druck auf dem Weltcup-Dominator, der mit dem Sieg seine Führung wieder ausbauen konnte, ist aktuell riesig. „Alle erwarten zurzeit halt, dass ich jedes Rennen gewinne. Doch ein bisschen Menschlichkeit ist auch da. Dann macht man auch mal Fehler und gewinnt nicht. Deswegen bin ich heute super happy.“

Am Vortag im Einsitzer-Rennen nach Rang zwei noch enttäuscht

Diese Aussage dürfte sich auf den Vortag bezogen haben. Denn da gewann Langenhan im Einsitzer mal nicht, sondern musste sich mit Rang zwei hinter Müller begnügen. „Ich bin einfach enttäuscht von mir selbst, weil ich das locker hätte schaffen können“, haderte der Thüringer hinterher. „Es ist einfach so, dass ich hier nicht das zusammenbringe, was ich auf allen anderen Bahnen locker schaffe.“

Doch im Sprint schaffte er es dann doch, der Konkurrenz davon zu rodeln. Auch Felix Loch zeigte mit Rang drei am Samstag und Rang vier im Sprint eine starke Vorstellung.

Langenhan mit großem Vorsprung im Gesamtweltcup

Langenhan fehlt jetzt nur noch der Sieg im Gesamtweltcup für eine perfekte Saison. Der dürfte ihm trotz noch dreier ausstehender Rennen in Sigulda angesichts von 176 Punkten Vorsprung auf Müller aber kaum noch zu nehmen sein.