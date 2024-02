Oberhof. Die Doppelsitzer Dajana Eitberger/Saskia Schirmer und Hannes Orlamünder/Paul Gubitz feiern beim Heimspiel ihre ersten Weltcup-Siege.

Die Freude im Ziel war riesengroß. Dajana Eitberger drückte Saskia Schirmer nach einem hervorragenden zweiten Lauf sogar einen Kuss auf den Helm. Dabei konnten die 33-Jährige vom RC Ilmenau und ihre 13 Jahre jüngere Doppelsitzer-Partnerin vom RC Berchtesgaden zu diesem Zeitpunkt am Samstag noch gar nicht wissen, dass ihnen beim Rennrodel-Weltcup in Oberhof der ganz große Wurf gelungen war.

Nur der Podestplatz war dem erst zum Saisonbeginn neuformierten Doppel in diesem Moment sicher. Als im Anschluss aber die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer (+ 0.008 s) sowie ihre deutschen Teamkolleginnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal (+ 0.009 s) die Zeit nicht mehr unterbieten konnten, brachen Eitberger und Schirmer in Jubel aus. Letztere musste sich ob des ersten Weltcup-Sieges sogar ein paar Tränchen verdrücken.

Sie wisse noch, berichtete Eitberger, „wie wir im Herbst hier rumgestürzt sind“ und das ganze Team gejubelt hat, als die beiden zum ersten Mal heil unten ankamen. „Heute jubelt ganz Oberhof mit. Das ist ein ganz tolles Gefühl“ und werde den beiden noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Schirmer fand es einfach „unfassbar“.

Im Herbst noch ein Sturz nach dem anderen in Oberhof

Der Sieg ist der Lohn für zahlreiche Stürze und Wehwehchen, die so ein neuformiertes Team ertragen muss. Und natürlich insbesondere für Eitberger, die im Vorjahr zur WM im Einsitzer noch Sprint-Gold gewonnen hatte, eine Bestätigung, dass der Umstieg auf den Doppelsitzer genau die richtige Entscheidung war. „Ich fühle mich auf dem Doppel mittlerweile genauso wohl wie auf dem Einzel“, sagte die Thüringerin, deren großes Ziel es mit Schirmer ist, 2026 an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Im Sprintrennen am Sonntag konnten die Thüringerin und ihre Partnerin dann mit einem zweiten Platz ihre starke Form untermauern. Der Sieg ging diesmal an die Österreicherinnen Selina Egle/Lara Kipp. Es folgten Vötter/Oberhofer auf Rang drei und Degenhardt/Rosenthal auf Platz vier.

Gubitz verspricht der Bahncrew einen Kasten Bier

Auch die deutschen Herren präsentierten sich im Doppelsitzer bei ihrem Heimspiel am Wochenende wieder von ihrer besten Seite. Und die Thüringer Hannes Orlamünder und Paul Gubitz, am Vortag beim Sieg der Österreicher Thomas Steu/Wolfgang Kindl und hinter Tobias Wendl/Tobias Arlt noch Dritte, schafften im Sprint ebenso wie Eitberger/Schirmer ihren ersten Weltcup-Sieg. „Einfach geil“, freute sich Orlamünder. Und Gubitz versprach der Bahncrew einen Kasten Bier, schließlich hatten die beiden 24-Jährigen vom RRC Zella-Mehlis einen Bahnrekord im Sprint aufgestellt. Der überglückliche Gubitz ließ es sich auch nicht nehmen, noch einmal allen ehrenamtlichen Helfern zu danken, die an beiden Weltcup-Wochenenden den insgesamt über 10.000 Zuschauern wieder einen hervorragend organisierten Wettkampf beschert hatten.