Gotha. Die Regionalliga-Basketballer verlieren gegen Leipzig mit 47:56 und können den Staffelsieg wohl abhaken.

47. In Worten: siebenundvierzig. Wer am Samstagabend nicht in der Gothaer KGS-Sporthalle weilte, dürfte bei dieser Zahl an ein erzieltes Halbzeitergebnis denken. Bei den Gotha Rockets stand eben jene 47 allerdings nach vierzig gespielten Minuten zu Buche. Ein offensiver Minusrekord, der jedoch eher einzuordnen ist, wenn man auf die 56 erzielten Punkte der Uni-Riesen aus Leipzig schaut.