Marco Alles berichtet aus dem tschechischen Nove Mesto.

Den Weltrekord verpassten sie zwar. Ruhpolding bleibt der WM-Ort mit den meisten Zuschauern. 2012 hatten insgesamt 218.000 Menschen im Chiemgau die besten Biathleten sehen wollen. Doch die Organisatoren in Nove Mesto dürfen zu Recht stolz sein auf ihr enthusiastisches Publikum. Rund 210.700 Fans wurden an den neun Wettkampftagen ihrem Ruf gerecht, die lauteste Biathlon-Kulisse der Welt zu sein. Noch vor Oberhof und Antholz. Es war eine Party der Superlative, die ihren Höhepunkt am finalen Sonntag erreichte. Fast 30.000 Besucher im Stadion und an der Strecke ließen den Ochozawald beben.

Sportchef Marco Alles. © Erfurt | Marco Schmidt

Für die einzigartige Stimmung zeichneten auch zwei Thüringer verantwortlich. Wie bei der ersten WM 2013 in Nove Mesto fungierte der langjährige Oberhofer Stadionsprecher Marco Rühl auch in der Vysocina-Arena am Mikrofon. Für die Musik war „DJ Charly“ alias Uwe Prütz aus Merkers zuständig. Er heizte dem Publikum vor, während und nach den Rennen ordentlich ein. Die Bandbreite war groß - Rock-Klassiker von AC/DC oder Bon Jovi dröhnten ebenso aus den Boxen wie stimmungsvolle Schlagerhits oder „Sweet Caroline“. Als Neil Diamonds Evergreen ertönte, schunkelte die ganze Tribüne mit.

Dort feierten die unterschiedlichsten Fangruppen zusammen. Zwischen den vielen tschechischen Fahnen wehten auch Flaggen der Norweger, die lautstark von den Bierpreisen schwärmten (2,20 Euro für den halben Liter), sowie der Schweden, Franzosen und der Deutschen. Es herrschte eine freundschaftliche Atmosphäre zwischen den verschiedenen Nationen; es wurde gemeinsam geschunkelt, gesungen und getanzt. Und selbst die Athletinnen und Athleten, die als letzte die Ziellinie überquerten, bekamen tosenden Applaus.

Besser hätte der Abschied nicht ausfallen können. „Děkuji mnohokrát“, Nove Mesto. Dankeschön dafür.