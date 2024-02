Erfurt/Auleben. Mit einem halben Dutzend an Gegentreffern geht Auleben im Aufsteigerduell förmlich unter.

So sollte es für den SV National Auleben mit Sicherheit nicht ins Punktspieljahr losgehen. Nach einer intensiven Vorbereitung war das Duell der beiden Landesklassen-Neulinge beim FC Union Erfurt gleich ein wichtiger Gradmesser. Die Schützlinge von Trainer Enrico Leifheit sind bei den Erfurtern aber mit 0:6 untergegangen.

Stachel sitzt sehr tief in Auleben

Das Debakel schmerzt umso mehr, weil die Unioner aktuell das Schlusslicht sind und die National-Kicker lediglich nur drei Punkte mehr auf dem Konto haben. Zwar haben die Leifheit-Schützlinge noch eine Partie nachzuholen, aber gegen einen direkten Kontrahenten im Kampf um den Ligaerhalt sitzt solch ein Stachel besonders tief. Das Unheil begann schon kurz nach Spielbeginn, gleich mit der ersten brenzligen Situation im Aulebener Strafraum gelang es den Erfurtern, in Führung zu gehen (3.).

„Viel schlechter hätte es für uns nicht laufen können, da war unsere Taktik nach 180 Sekunden schon über den Haufen geworfen“, blickte Enrico Leifheit zerknirscht zurück. Seinen Jungs war die Verunsicherung anzumerken. Die wurde mit zunehmender Spielzeit eher stärker, weil die Gastgeber konzentriert und euphorisch die Aulebener weiter bedrängten. Die Gäste machten etliche einfache Fehler, was dem Tabellenletzten in die Karten spielte und auch ausgenutzt wurde. Nach einer halben Stunde war alles erledigt. Die Unioner hatten noch zweimal zugeschlagen – 3:0 (18./31.).

Apitius verletzte sich zu allem Überfluss am Ende noch

„Uns ist es in keiner Phase der Partie gelungen, irgendwie den Schalter umzulegen, um besser ins Match zu finden“, rätselte der National-Trainer, warum seine Mannschaft so wenig entgegenzusetzen hatte. Die Gastgeber trieben das Ergebnis in Hälfte zwei in die Höhe (60./83.). Es war fast eine Erlösung für Auleben, als der Schiedsrichter nach dem 6:0 (88.) pünktlich das Spiel beendete. „Das war ein desolater Auftritt von uns. Das muss ich erstmal verarbeiten und dann mit der Truppe auswerten. Ich hoffe auf einen Lerneffekt und eine Trotzreaktion am kommenden Wochenende“, will Leifheit die Mannschaft bei der Ehre packen. Gute Besserung geht an Christian Apitius, der sich kurz vor Ende verletzt hatte.