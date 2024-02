Erfurt. Der Durchmarsch in der zweiten Pro-Liga rückt näher. Das Heimspiel-Doppel stellt für eine zweifach herausragende Lara Darowski und ihre Schwarz-Weiß-Volleyballerinnen keine große Hürde dar.

„Nur“ fünf Punkte statt deren sechs gab’s im Herbst nach dem Gastspiel der Schwarz-Weiß-Volleyballerinnen am Doppelspieltag im Sächsischen. Einem lockeren 3:1 am Samstag in Grimma folgte tags darauf ein mühevolles 3:2 der sichtlich noch körperlich gestressten Erfurterinnen beim VCO Dresden. Darin lag auch bei den Rückspielen innerhalb von gut 20 Stunden die Problematik: Haben die bis dato unbesiegten Schwarz-Weißen auch am Sonntag genügend Sprit im Tank, um gegen junge Elbflorenzerinnen ihre 18. Partie am Stück erfolgreich gestalten zu können? Um es vorwegzunehmen: Sie hatten. Mit ei­nem weiteren 3:0 (12, 18, 15) unterstrichen die Erfurterinnen ihre Dominanz in der zweiten Pro-Liga und hatten doch etwas überraschend keinerlei Widerstände zu brechen. Zu überlegen und hoch konzentriert waren sie in allen Elementen ihrer Sportart.

Nur im dritten Durchgang gab‘s mal ein kurzes Aufflackern der Gäste, als die mit einer 8:6-Führung in die erste technische Auszeit gingen. Das auszubauen aber war gegen ihrer Überlegenheit gewisse Schwarz-Weiße diesmal ein völlig hoffnungsloses Unterfangen. „Wir waren ein echtes Team, in dem jede überzeugend agiert und nicht nachgelassen hat“, befand Schwarz-Weiß-Chefcoach Mateusz Zarczynski in gewohnter Sachlichkeit am Parkettrand, der „La ola“ seiner jungen Damen lächelnd zusehend.

Wie am Tag zuvor gab’s für Lara Darowski ein Bonbon extra. Die Ernennung zur Spielerin der Partie ist die vierte in Folge für die 21-Jährige gewesen, die siebte in der Saison.

Grwavierende Vorteile im Block, im Aufschlag und in der Angriffswucht

Gegen Grimma hatten sie und ih­re Schwarz-Weißen beim finalen 3:0 (11, 18, 19) schon alles im Griff. Vor knapp 700 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der die Erfurterinnen in allen Belangen dominierten. Vorteile im Block, im Aufschlag und in der Angriffswucht waren gravierend. Im Auftaktsatz markierten sie vor allem dank zuvorderst erfolgreicher Blocks 13 Punkte am Stück, drehten ein 8:9 in ein 21:9. Die Halle stand kopf, bejubelte Glanzpunkte wie den perfekt gesetzten Zweierblock Tina De Groot/Silvie Pavlova zum 19:9 oder den Schnellpass Antonia Greskamps auf Pavlova zum 21:9. Der Turbo war gezündet. Er gipfelte im 25:11-Satzgewinn.

Zarczynski gab der zweiten Reihe mehr Einsatzzeit. Mia Kettner auf Libero ersetzte unter anderem die wieder formidable Mia Stauß. Die Überlegenheit litt darunter kaum. Nach einem Fehlaufschlag-Präsent zeigte Lara Darows­ki mit knallharten Sprungaufgaben Mut und Klasse, die sie auch im Angriff mit 14 Punkten demonstrierte. Auch ge­gen den VCO tat sie sich hervor. Gleichfalls 14 Zähler verbuchte Pia Mohr, die ihren Vertrag verlängert hat: „Ich fühle mich richtig wohl hier. Ich habe gemerkt, dass ich mit diesem Team Fortschritte mache.“ Und mit einem Schmunzeln: „Nach Sina Fuchs’ Wechsel nach Schwerin bekomme ich nun auch viel mehr Einsatzzeit. Was will man mehr?“

Auch die Jüngste, Tina De Groot, dankte ihrem Trainer die lange Einsatzzeit und überzeugte. Dass Toni Greskamp als Zuspielerin gegen Grimma neben feinen Schnellpässen sieben Punkte beitrug, ist auch nicht alltäglich. Mithin: Nach rund 80 Minuten stand ein 3:0 fest – genauso wie am Sonntag.