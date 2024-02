Nove Mesto. Die Thüringerin bejubelt in Nove Mesto die Bronzemedaille mit der deutschen Frauenstaffel und wird im abschließenden Massenstart Fünfte.

Da stand sie nun und blinzelte in die Sonne, die am Abschlusstag der Weltmeisterschaften in Nove Mesto hervorgekommen war. So, als wollte sie nach ziemlich grauen WM-Tagen allen Teilnehmern demonstrieren: Hallo, mich gibt’s hier auch. Das Wetter passte zur guten Laune von Vanessa Voigt. Die Thüringerin hatte im abschließenden Massenstart der 30 besten Biathletinnen mit 20 Treffern einmal mehr bewiesen, dass sie die beste Schützin des Feldes ist.