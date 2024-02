Nordhausen. Auch Großwechsungen siegt im Testspiel in Bad Frankenhausen

So, wie Wacker Nordhausen II in der Liga gespielt hat, so geht es nach der Winterpause und in den Testspielen weiter. Der SV Olympia Berga wurde im ersten Test im neuen Jahr 6:0 geschlagen. Zweimal Präsident Torsten Klaus, zweimal Dominique Schatz sowie Matthias Hankel und Dominik Block sorgten für die Treffer. „Es hätten sogar noch mehr Tore sein können. Wir machen immer weiter und wollen nicht nachlassen. Die kommenden Spiele werden auf keinen Fall leichter“, sagte Trainer Steve Jochmann.

Neben Wacker siegte Kreisoberligist Großwechsungen bei Bad Frankenhausens Zweiter 3:1. Dabei traf Ex-Wacker-Spieler Jerome Riedel doppelt. Den dritten Treffer erzielte Lucas Hauswald.