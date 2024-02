Jena. Der fünffacher Weltmeister und Deutschlands Nummer eins kommen am Sonntag nach Jena. Wir verlosen 2 x 2 Freikarten.

Die Darts-Fans aus Thüringen können sich freuen, denn an diesem Sonntag steht in der Jenaer Sparkassen-Arena mal wieder eine Darts-Gala an. Veranstaltet wird das ganze vom Weltverband PDC, der auch für ein prominentes Teilnehmerfeld gesorgt hat.

Fünffacher Weltmeister zu Gast

So kommt unter anderem der fünffache Weltmeister Raymond van Barneveld (Niederlande). Genau wie der Engländer Joe Cullen, der auch in Jena an den Start geht, schaffte er es ins Achtelfinale der vor kurzem ausgetragenen PDC-Weltmeisterschaft. Aus deutscher Sicht ist der Beste aus der Bundesrepublik dabei. „The German Giant“ Gabriel Clemens, der als einziger Deutscher jemals ein WM-Halbfinale erreichte, freut sich schon auf den Besuch an der Saale. „Es ist immer wieder schön, nach Jena zu kommen“, sagte er kürzlich unserer Zeitung. Das Teilnehmerfeld wird vervollständigt von Barnevelds Landsmann Dirk van Duijvenbode, dem Engländer John Henderson und der Britin Fallon Sherrock, die als erste Frau ein WM-Spiel gewinnen konnte. Los geht es am Sonntag um 16.30 Uhr.

Unsere Zeitung verlost für die Darts-Gala 2 x 2 Tickets. Beantworten Sie einfach diese Frage: Wer ist der aktuelle PDC-Weltmeister? Schreiben Sie uns die Lösung mit ihrem Namen und Telefonnummer an sport-th@funkemedien.de. Teilnahmeschluss ist am Mittwoch um 23.59 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch kontaktiert.