Dirk Pille meint, dass sich der FC Bayern von seinem Trainer trennen muss.

Bei jedem Verein mit hohen Zielen wäre jetzt Schluss. Wenn die Saisonziele so massiv in Gefahr geraten, würde selbst ein Kreisligist handeln und sich vom Trainer trennen. 2:3 in Bochum, schlimmer geht‘s nimmer für den FC Bayern.