Nordhausen. Die Frauen des SVC verlieren und verkaufen sich unter Wert

Als einziges Team des Südharzer VC waren die Nordhäuserinnen am Wochenende in der Verbandsliga Nord zum Nachholspiel gegen den heimstarken Spitzenreiter VC Altenburg II im Einsatz. Mit Minibesetzung von sieben Spielerinnen gab es in Ostthüringen beim 0:3 nichts zu holen, mindestens ein Satzgewinn lag aber definitiv im Bereich des Möglichen. In der Tabelle liegen die Nordhäuserinnen weiter in der Spitzengruppe auf Platz drei.

Start in das Duell völlig verpatzt

Die Südharzer Gäste taten sich zu Beginn mit einem 0:9-Rückstand sehr schwer, in die zur ungewohnten Zeit um 13 Uhr beginnenden Partie zu finden. Offensichtlich steckte die lange Reise durch Sachsen-Anhalt und Sachsen zurück nach Thüringen noch in den Knochen. Hinzu kam die geringe Personaldecke, sodass Trainer Michal Gryga auf dem Spielfeld wieder einmal umstellen musste. Seine mahnenden Worte in der Auszeit fanden Gehör, fortan fanden Kapitänin Adriane Grunig, Zahra Quasemi, Jenny Bierwisch, Judith Wolff, Katharina Heinrich und Laura Pezely immer besser ins Spiel. So hatten ab Mitte des ersten Satzes beide Teams gute Volleyballaktionen am hohen Netz, der anfangs eingehandelte Rückstand ließ sich jedoch beim 15:25 nicht mehr wettmachen.

Spannung pur erlebten die Zuschauer in der Walter-Pesek-Halle dann im zweiten Abschnitt. Aufseiten des SVC fügte sich Nachwuchsspielerin Lily Leibiger bei ihrer Premiere nahtlos ins Spielgeschehen ein. Spätestens jetzt war es ein Duell auf Augenhöhe zweier spielstarker Teams mit sehenswerten Ballwechseln von beiden Mannschaften. Bis zum 19:19 agierten beide Kontrahenten auf einem Level, in der Schlussphase machten die Nordhäuserinnen „mehr entscheidende unnötige Fehler, die da nicht sein sollten“, wie es Gryga einschätzte, als der VC Altenburg II. So wurde die Chance auf einen Satzgewinn vertan, stattdessen wurden mit einem 21:25 erneut die Seiten gewechselt.

Trainer Gryga trotz Niederlage mit Leistung zufrieden

Dieses Geschehen auf dem Parkett der Skatstadt setzte sich auch im dritten Satz fort. Die Südharzer Damen agierten mit dem Primus weiterhin auf Augenhöhe, versäumten es aber sich dafür mit Punktgewinnen zu belohnen. Die Altenburgerinnen nutzten jede sich bietende Chance, mit Heimvorteil zogen sie schnell auf und davon (15:9). Am Ende schwanden die Kräfte, um das Spiel noch einmal drehen zu können, jetzt machten sich die fehlenden Wechseloptionen bemerkbar. So mussten sich die SVC-Frauen trotz guter Leistung am Ende 14:25 und damit 0:3 dem Tabellenführer geschlagen geben.

Trainer Gryga sagte im Anschluss: „Das Spiel auf hohem Verbandsliga-Niveau hat richtig Spaß gemacht. Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Die Leistung meiner sieben Spielerinnen ohne Wechselmöglichkeiten war vollkommen okay.“ Bereits nächste Woche wartet neben dem USV Jena mit der SSG Blankenhain der nächste Gegner aus der Spitzengruppe der Liga.