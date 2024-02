Oberhof. Ein positives Fazit zog Thüringen Schlittensport-Präsident Andreas Mintschke nach dem Rodel-Weltcup in Oberhof.

Die zwei Rodel-Weltcups in Oberhof mit über 10.000 Fans in den vergangenen zwei Wochen waren ein voller Erfolg. Andreas Minschke, Präsident des Thüringer Schlitten- und Bobsport-Verbandes (TSBV), erklärte: „Es zeigte sich, wie groß das Interesse gerade von Kindern und Jugendlichen an unserem Sport ist. Wir erreichen damit eine Zielgruppe, die ein großes Potenzial hat.“ Die Athleten müssten zu Idolen werden, um den Nachwuchs noch mehr zu begeistern, so Minschke.

Neben den Assen auch neue Junioren-Weltmeister aus Thüringen

Neben den Assen wie Max Langenhan, Julia Taubitz, Merle Fräbel sowie dem Doppel Hannes Orlamünder und Paul Gubitz reißt die Entwicklung auch dahinter nicht ab. In Lillehammer feierten Antonia Pietschmann (Ilmenau) sowie das Doppel Elisa-Marie Storch/Pauline Patz (Suhl/Schmalkalden) Junioren-Weltmeistertitel.

Minschke: Unser Sportler wollen Vergleich und Wettstreit

Zugleich unterstrich Minschke, wie wichtig der leistungsorientierte Wettstreit für die Thüringer Erfolge sei. „Unsere Sportler wollen den Vergleich und Wettstreit. Nicht nur unser Weltmeister Max Langenhan möchte jedes Rennen gewinnen. Das Ringen um den besten Platz, die schnellste Zeit, sind die Basis dafür, an die Spitze zu kommen und auch dort zu bleiben“, so Minschke.