Berlin/Erfurt. Carl Zeiss Jena und Blumenstadt United Erfurt bleiben nach Kantersiegen in der Futsal-Regionalliga vorn. Wegen eines vor dem Aus stehenden Kontrahenten hat Jena den Titel aber so gut wie sicher.

Auf ihren Auswärtsfahrten hatten die beiden Thüringer Futsal-Regionalligateams am Wochenende viel Torhunger im Gepäck. Während der Tabellenzweite Blumenstadt United Erfurt am Samstag mit 14:3 beim Sechsten SD Croatia Berlin gewann, zog Spitzenreiter Carl Zeiss Jena am Sonntag mit dem 13:0 bei Schlusslicht Borea Dresden wieder auf drei Punkte Abstand davon.