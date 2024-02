Winterberg. Am Wochenende wollen Adam Ammour und sein Bruder Issam bei der Bob-WM für eine Überraschung sorgen. So funktioniert das Familienunternehmen der hessischen Brüder, die in Oberhof leben und trainieren.

Eine Entscheidung hat Adam Ammour schon getroffen. Bei der Zweierbob-WM in Winterberg geht der erst 22 Jahre alte Pilot mit seinem Bruder Issam an den Start. „Zwischen Issam und Benedikt Hertel lagen die Startleistungen eng zusammen. Es war schwierig für mich. Aber natürlich bin ich froh, jetzt mit meinem Bruder in Winterberg anzutreten“, sagte Ammour.