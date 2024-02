Bleicherode. 25:23 wurde die Zweite der HSG Hörselgau von der SG Bleicherode/Sondershausen besiegt.

Den zweiten Saisonsieg feierten am Wochenende die Handballer der SG Bleicherode/Sondershausen um Spielertrainer Paul Neumann (am Ball) in der Regionsliga beim 25:22 gegen die Zweite der HSG Hörselgau/Waltershausen. Vor allem in der ersten Halbzeit spielten die Hausherren wie aus einem Guss und führten beim 16:9-Halbzeitpfiff mit sieben Toren.

Nach dem Wechsel schmolz der Vorsprung etwas. Das Spiel drohte beim 18:16 nach 43 Minuten zu kippen. Aber die Gastgeber, angetrieben von Paul Reitzig und Frank Bogdahn (jeweils fünf Treffer), agierten ruhig und nicht kopflos, sodass beim 24:19 fünf Minuten die Vorentscheidung fiel. Dennoch bleibt die SG auf dem vorletzten Platz.