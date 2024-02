Gotha. In Gotha startete am Dienstag der Auftakt zur großen Deutschland-Tour, deren Finals in Berlin ausgetragen werden.

Vier kleine Fußballfelder, Gewusel aller Orten, Spaß und Freude bei Klein und Groß – der am Dienstag in der Ernestiner-Sporthalle ausgetragene Auftakt zur „Sparkassen Fairplay Soccer Tour“ wurde ein großer Erfolg. Über den Tag betrachtet, spielten fast 400 Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Dreifelderhalle, um sich für das Bundesfinale am Werbellinsee in Berlin zu qualifizieren. Dieses findet Ende Juli im Rahmen des „COMM:UNITY“-Festivals statt und löst Prora nach zehn Jahren als Austragungsort ab.