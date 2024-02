Winterberg. Deutschland gegen den Rest der Welt heißt es bei der WM im Skeleton und Bobsport, die am Donnerstag in Winterberg im Hochsauerland beginnt. Die Chancen der Thüringer und alles, was man vor der Titeljagd sonst noch wissen muss, lesen sie hier.

Christopher Grotheer fühlt sich gut vorbereitet, Lisa Buckwitz hat ihren Sturz in Altenberg weggesteckt und Adam Ammour schwebt sowieso auf Wolke sieben nach dem dritten Weltcupsieg in Folge. Die Schlittensportler vom BRC Thüringen kämpfen allesamt um die Medaillen bei der Bob- und Skeleton-WM in Winterberg.