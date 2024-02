Merkers. Im Erlebnisbergwerk Merkers haben 400 Menschen eine große Zumba-Party gefeiert. Dabei erwartete sie bei der dreistündigen Veranstaltung einiges an Programm.

Es fühlt sich an, wie in einem überfüllten Fahrstuhl. Mehr als 20 Leute drängen sich in einen Förderkorb. Zwischen ihnen ist kein Millimeter mehr Platz, denn jeder hat noch eine Sporttasche dabei. Auch Luft nach oben ist nicht mehr viel. Bei einigen kratzt der weiße Schutzhelm schon fast an der Decke. Nichts für schwache Nerven.