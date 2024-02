Erfurt. Die Black Dragons brauchen in der Eishockey-Oberliga Nord im Heimspiel am Freitag gegen Hamm drei Punkte, um auf den sechsten und letzten direkten Playoff-Platz zu klettern. Um ihn zu behalten, bräuchten sie am Sonntag wahrscheinlich Hilfe von einem Team, für das es um nichts mehr geht.

Auch eine scheinbar endlose Saison geht irgendwann zu Ende. Für die TecArt Black Dragons Erfurt stehen am Wochenende die letzten beiden der 44 Hauptrundenspiele der Eishockey-Oberliga Nord auf dem Programm. Mit dem 5:1 zuletzt bei Schlusslicht Herford haben die Drachen nach zuvor fünf Pleiten in Folge zumindest die Chance auf den sechsten und letzten direkten Playoff-Platz gewahrt. Mehr ist realistisch betrachtet nicht drin, auch wenn der Vierte Halle und der Fünfte Hannover Indians mit fünf respektive vier Punkten Vorsprung theoretisch noch einholbar sind.