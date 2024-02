Dirk Pille über den Sieg der Fans gegen die Investorenpläne der DFL.

Endlich dauern Fußballspiele wieder 90 Minuten – natürlich immer noch mit Nachspielzeit. Aber die Macht der Kurve hat das Big Business gestoppt. Die Deutsche Fußball-Liga und ihre Bundesliga-Vereine müssen sich die Milliarden nun woanders suchen und die Fans aktzeptieren, dass ihr Lieblingsclub finanziell eben nicht in der ersten Liga in Europa spielt.

So überraschend kam das Einknicken der Firma Bundesliga dann doch nicht. Ein Fischstäbchen-Gigant hatte vor ein paar Jahren seinen Plan einer neuen Kruste auf dem Filet aufgeben müssen, weil die hungrige Kundschaft massiv protestierte. Am Ende entscheidet doch der Kunde an der Kasse über das Produkt und ob er Tennisbälle wirft. Da darf der Sofa-Gucker den Ultras ausnahmsweise mal dankbar sein.

Doch wie weiter DFL? Die TV-Erlöse schrumpfen, denn auch im Fernsehen sind finanzielle Grenzen inzwischen erreicht. Außer in England, wo die Leute immer noch jeden Preis für ihren Football zahlen. So werden die Superstars wohl weiter auf die Insel, zu Real Madrid oder Paris St. Germain wechseln. Oder nach Saudi-Arabien.

Viel wichtiger aber ist der Zusammenhalt von 1. und 2. Liga. Denn kleine Clubs brauchen die Solidarität der Großen. Erstmals hatte die Zweite Liga am vergangenen Spieltag mehr Zuschauer als die Bundesliga. Ein Zeichen auch an die Vermarkter, dass sich nicht nur der FC Bayern oder der BVB gut verkauft.