Nordhausen. Der Südharzer VC empfängt den SV Bad Düben und will sich erhobenen Hauptes vom Publikum aus der Regionalliga verabschieden

Allmählich biegt die Regionalligasaison 2023/24 der Volleyballer vom Südharzer VC auf die Zielgerade ein. Die Männer empfangen am Samstag den direkten Tabellennachbarn vom SV Bad Düben zum letzten Heimspiel der aktuellen Spielzeit. Ab 19 Uhr fliegen letztmalig die Volleybälle in der Wiedigsburghalle. Bereits um 11 Uhr treten die SVC Mädels in der Verbandsliga bei der SSG Blankenhain an und treffen dort im Anschluss auf den USV Jena. Zeitgleich sind die Jungs von der U18 in der Halle der Käthe-Kollwitz-Schule gefordert, am Sonntag spielt die weibliche U14 in Sömmerda.